TMNT Shredder's Revenge: Tartarughe Ninja alla riscossa nella nostra prova!

Abbiamo provato i primi due livelli di Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, scoprendo tutta la carica di nostalgia che questo action in 2D si appresta a portare su PC e console.

Il primo contatto con il beat'em up di Tribute Games e DotEmu, infatti, non fa che rievocare i mille pomeriggi trascorsi davanti alla TV da chi, tra gli anni '80 e la prima metà di '90, è cresciuto a pane e cartoni animati delle Tartarughe Ninja.

Il nuovo picchiaduro a scorrimento di TMNT vede Leonardo, Michelangelo, Donatello, Raffaello, Splinter ed April alle prese con l'ennesima minaccia alla quiete pubblica portata da Krang, Shredder e dai loro "sgherri dal grugnito facile" Rocksteady e Bebop.

I livelli introduttivi ci offrono una prima ma importante infarinatura sugli elementi ludici e contenutistici che andranno a caratterizzare l'intera opera, con molteplici sfide da svolgersi sia in rete che in multiplayer online o in locale tramite schermo condiviso.

Se volete saperne di più sull'ultima fatica beat'em up di DotEmu nell'attesa di menare mazzate insieme al sensei delle Tartarughe a partire da questa estate su PC, PlayStation, Xbox e Switch, vi consigliamo di restate sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale sul gameplay di TMNT Shredder's Revenge.