TMNT Shredder's Revenge, trailer svela la data e Casey Jones: al day one su Xbox Game Pass

Confermando i leak emersi nelle ultime ore, dal palco della Summer Game Fest arriva l'annuncio ufficiale della data di uscita di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, che raggiungerà prestissimo i lidi di PC e console!

Con un trailer nuovo di zecca, il team di sviluppo ha infatti confermato che il titolo è pronto a esordire su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il prossimo 16 giugno 2022. Con il filmato, che trovate disponibile in apertura a questa news, è stato inoltre confermato che Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge troverà posto al Day One anche nel catalogo Xbox Game Pass.

In occasione dello show condotto da Geoff Keighley è stato inoltre annunciato che anche Casey Jones sarà parte del roster di personaggi disponibili nell'avventura. Di conseguenza, gli autori di Dotemu hanno deciso di ampliare le potenzialità del comparto multigiocatore di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, che supporterà il multiplayer online e in locale sino a 6 giocatori! Siete pronti ad evocare le mosse speciali di Raffello, Leonardo, Michelangelo e Donatello?