TMNT Splintered Fate: le Tartarughe Ninja si preparano a tornare su Switch!

Dopo averci offerto un assaggio delle esperienze free roaming da vivere nell'universo open world coi gattini di Little Kitty, Big City, il Nintendo Indie World riapre una finestra sulla dimensione delle Tartarughe Ninja con il video che preannuncia l'arrivo di TMNT Splintered Fate su Switch.

Lanciato originariamente su Apple Arcade per sistemi iOS a metà 2023, Splintered Fate rielabora in chiave action roguelike le avventure in salsa action vissute dai protagonisti di Teenage Mutant Ninja Turtles, offrendoci diverse ore di divertimento sullo sfondo di missioni da svolgere in scenari che cambiano dinamicamente in funzione delle attività da completare.

Il quartetto di Tartarughe Ninja composto da Michelangelo, Donatello, Raffaello e Leonardo deve affrontare ancora una volta il Clan del Piede dopo la cattura di Splinter da parte degli sgherri di Shredder. Ciascuno dei personaggi interpretabili vanta abilità e poteri unici da concatenare con quelli degli altri eroi, con ulteriori potenziamenti da acquisire esplorando i livelli generati proceduralmente e affrontando i boss di fine missione per ottenere l'esperienza necessaria a migliorare l'equipaggiamento e le abilità di base.

Il lancio della nuova versione console di Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate è atteso per il mese di luglio solo ed esclusivamente su Nintendo Switch.

Playstation 5 Console Edizione Standard Slim è uno dei più venduti oggi su