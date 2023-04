TMNT The Cowabanga Collection, la lotta contro il clan del piede raggiunge numeri record

Il successo dell'ultimo progetto dedicato alle Tartarughe Ninja non accenna ad arrestarsi, soprattutto in seguito al primo grande update di TMNT The Cowabanga Collection, che ha sancito l'approdo della modalità online e altro ancora. Intanto, però, la recente raccolta ha conseguito un importante traguardo in termini commerciali.

A riportare la notizia sono proprio Konami e Digital Eclipse, rispettivamente il publisher e il team developer di TMNT The Cowabanga Collection. La riproposizione di alcuni dei grandi classici dedicati alle Tartarughe Ninja ha superato il milione di unità vendute in tutto il mondo, il che rappresenta un importante record per gli amanti del franchise e non solo.

La lotta contro il clan del piede ha portato a diversi risultati ottenuti in termini statistici, come riportato dalle aziende dietro la creazione del prodotto:

Sono state mangiate oltre sei milioni di pizze;

Sono stati sconfitti oltre 350 milioni di soldati del clan del piede;

Sono stati sventati oltre due milioni di piani di Shredder;

Le nostre amate tartarughe hanno salvato i loro amici un milione di volte.

Non male come dati in-game dell'operato degli utenti, che hanno ampiamente apprezzato questo nuovo insieme di progetti dedicati ad alcune delle più importanti icone degli anni '80 e '90. E voi avete preso parte all'avventura delle celebri quattro tartarughe esperte in arti marziali? Prima di salutarci, vi suggeriamo di recuperare la nostra recensione di Ninja Turtles The Cowabanga Collection, a cura di Raffaello Rusconi.