TMNT The Cowabunga Collection: 9 minuti di vecchie glorie Konami in azione

Mentre i fan ancora si godono il recente Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, non bisogna dimenticare che le Tartarughe Ninja torneranno presto in azione su PC e console riportando in scena ben 13 avventure classiche viste a cavallo tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90.

Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection è stato annunciato lo scorso marzo, con l'uscita della raccolta prevista nel corso del 2022. Per ingannare l'attesa sul canale Youtube ufficiale di PlayStation è comparso un video con ben 9 minuti di gameplay tratti dai classici firmati Konami: nello specifico, il filmato si concreta sulle Boss Fight contro due degli antagonisti più iconici del franchise, Rocksteady e Bebop, comparsi nella maggior parte dei giochi inclusi nella raccolta.

Il video ci permette di avere un assaggio dal retrogusto fortemente nostalgico della Collection in arrivo su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, che riproporrà alcuni dei giochi più amati con protagonista le Tartarughe Ninja visti su NES, SNES, Mega Drive, Game Boy e in sala giochi. Per chi non lo sapesse, ecco tutti i giochi inclusi in The Cowabunga Collection:

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES, 1989)

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade, 1989)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES, 1990)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan (Game Boy, 1990)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES, 1991)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles In Time (Arcade, 1991)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back to the Sewers (Game Boy, 1991)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles In Time (SNES, 1992)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Mega Drive, 1992)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy, 1993)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SNES, 1993)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Mega Drive, 1993)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES, 1994)

Aspettando dunque la corposa raccolta dal sapore nostalgico, se ancora non lo avete fatto, leggete intanto la nostra recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge e buttatevi a capofitto sull'ultima fatica di DotEmu e Tribute Games appena possibile.