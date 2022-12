TMNT The Cowabunga Collection riceve il primo grande update, tra online e Arcade Stick

Non è mai troppo tardi, come dimostra Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, che ha ricevuto quest'oggi, dopo ben quattro mesi dal lancio avvenuto ad agosto 2022, il primo grande aggiornamento della sua storia. Scopriamo assieme tutte le novità preparate da Konami e Digital Eclipse, che sono un bel po'!

Sono molteplici le novità introdotte dal primo Major Update di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, a partire dal supporto all'Arcade Controller di PS4 e l'Arcade Stick di Xbox. Restando in tema controlli, in alcuni giochi come Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade), Turtles in Time (Arcade e SNES) e Hyperstone Heist (Mega Drive) è stato aggiunto un nuovo pulsante azione speciale, la cui pressione attiva contemporaneamente l'Attacco e il Salto per rendere più semplice l'esecuzione degli attacchi speciali. Passando al lato visivo, i giochi per Game Boy (Fall of The Foot Clan, Back From The Sewers e Radical Rescue) sono ora dotati di quattro distinti filtri retrò, ossia Bianco e Nero, Game Boy Verde, Game Boy Pocket Verde e Game Boy Azzurro.

Assolutamente degne di nota l'aggiunta dell'online a Teenage Mutant Ninja Turtles IV (SNES) e la promessa dello stesso trattamento in un futuro update per Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES). Le funzionalità di rete già esistenti sono inoltre state potenziate con l'aggiunta di nuove opzioni come la possibilità di limitare la lobby a due, tre o quattro giocatori, e l'impostazione "Automatica" per il Frame Delay.

Potete consultare il changelog completo del Major Update dirigendovi a questo indirizzo, mentre se volete saperne di più sulla raccolta vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.