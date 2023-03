TMNT The Last Ronin, la graphic novel si fa videogioco: in arrivo un action in stile GoW!

Dalle colonne di Polygon arriva l'inattesa notizia dello sviluppo di un videogioco action adventure di Teenage Mutant Ninja Turtles ambientato nell'oscuro universo di TMNT The Last Ronin.

A darne l'annuncio è Doug Rosen: il vicepresidente senior della divisione Giochi e Media emergenti di Paramount Global riferisce di aver già avviato lo sviluppo di questo ambizioso progetto presso una software house che, però, al momento preferisce non citare.

Rosen spiega che l'obiettivo principale del team di sviluppo del videogioco di TMNT The Last Ronin è quello di dare vita a un'esperienza action adventure tripla A, un'opera ad alto budget ispirata ai capolavori del genere come God of War ma fortemente ancorata alla storia, allo stile artistico e ai 'toni oscuri' della graphic novel. Ma non è tutto.

Sempre da Rosen arriva la conferma che il nuovo videogioco delle Tartarughe Ninja spezzerà la tradizione della serie per concentrarsi solo ed esclusivamente sulle vicende vissute da un singolo personaggio, un giustiziere solitario che sfrutterà le armi e gli stili di combattimento dei suoi fratelli per lavare nel sangue la sua brama di vendetta.

L'esponente di Paramount Global sottolinea infine che l'action adventure di TMNT The Last Ronin si trova attualmente in una fase di sviluppo iniziale ma che, al contempo, ci sarà da attendere "solo pochi anni" prima di assistere alla sua commercializzazione.