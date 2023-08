TMNT The Last Ronin: la New York del futuro arriva in grande stile su PC e console

Dopo aver assistito all'uscita di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin e al cupo cambiamento dell'ultima tartaruga, il mondo videoludico è pronto ad accogliere a braccia aperte l'adattamento della graphic novel sopracitata in un prodotto che sappia intrattenere i giocatori di tutto il mondo che amano le Tartarughe Ninja.

Dalle pagine di Polygon è emerso che TMNT The Last Ronin arriverà con un action in stile God of War. La notizia è di diversi mesi fa, ma fino ad oggi non si è più parlato della fase di realizzazione attuale del progetto. Eppure, tra le mille sorprese che il THQ Nordic Showcase 2023 ha avuto in serbo per gli utenti, vi è stato spazio anche per l'atteso gioco dedicato alle Teenage Mutant Ninja Turtles.

"Chi è l'ultimo Ronin? In una New York del futuro, devastata dalle battaglie, un'unica Tartaruga sopravvissuta si imbarca in una missione apparentemente senza speranza alla ricerca della giustizia per la famiglia che ha perso". L'adattamento videoludico di TMNT The Last Ronin è realtà e tenetevi forte, perché le novità non finiscono qui: THQ Nordic non ha rivelato alcuna data di pubblicazione per il progetto in questione, ma il titolo uscirà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il fumetto best-seller di Eastman, Waltz, Bishop, Delgado e dei fratelli Escorza sta per giungere in grande stile sulle proprie macchine da gioco. Siete interessati a scoprire di più su TMNT The Last Ronin?