TNMT Shredder's Revenge: il nuovo trailer svela il DLC Dimension Shellshock

DotEmu ha annunciato a sorpresa con un trailer la prima espansione per il suo Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, il picchiaduro a scorrimento con protagoniste le Tartarughe Ninja.

Il DLC in questione prende il nome di Dimension Shellshock e, come suggerisce il titolo, porterà i guerrieri ad affrontare il perfido Shredder in un'altra dimensione. Stando a quanto dichiarato dagli stessi sviluppatori sulla pagina Steam del contenuto aggiuntivo, verrà introdotta una modalità di gioco aggiuntiva di cui però non sono stati svelati i dettagli. I giocatori potranno inoltre vestire i panni di Usagi Yojimbo, il coniglio armato di katana che andrà ad ampliare il roster di personaggi giocabili. Come se non bastasse, l'espansione vanterà la presenza di musiche realizzate da Tee Lopes ed un set di skin alternative per le quattro tartarughe.

Al momento non si conosce la data d'uscita ufficiale di questo DLC a pagamento, ma è probabile che ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni. Nel frattempo, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge.

Sapevate che TMNT Shredder's Revenge è arrivato su iOS e Android come esclusiva mobile Netflix?