to a T: direttamente dall'Annapurna Showcase arriva l'avventura di Keita Takahashi

Direttamente dall'Annapurna Interactive Showcase è tempo di tanti nuovi annunci: oltre alla presentazione dell'erede di I Am Dead in arrivo anche su Xbox Game Pass, Flock, la presentazione della serata di oggi 29 giugno incanta l'utenza videoludica con diverse novità in arrivo. Tra le tante, non possiamo non citare to a T.

Parliamo, nel dettaglio, della prossima avventura narrativa 3D ideata da Keita Takahashi e dal team uvula LLC. To a T è un gioco che porterà gli utenti a vivere un viaggio all'insegna dell'esplorazione ricca di grandi esperienze da vivere e di una storia che ha molto da raccontare. "Impersonate un adolescente (Teen), con un carattere unico, che cerca di vivere una vita normale in una piccola città costiera. Esplora la città con l'aiuto del fedele cane e dell'amorevole madre di Teen".

"Mentre va a scuola e lotta contro i bulli", comunica lo stesso publisher raccontando nel dettaglio quello che c'è da sapere sul venturo titolo, "Teen scopre una nuova abilità concessagli dalla sua straordinaria postura e inizia a scoprire qualcosa di più sulla sua misteriosa discendenza". È tempo di prendere arte a questo nuovo viaggio che verrà prossimamente pubblicato da Annapurna Interactive. Purtroppo, non vi sono ancora molte informazioni sulla data d'uscita del titolo, ma il gioco può già essere messo in wishlist su Steam. Intanto, però, "consolatevi" con l'avventura tra esplorazione e fotografia di Lushfoil Photography Sim.