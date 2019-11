To the Moon 3: Impostor Factory si presenta nel primo trailer ufficiale!

A sorpresa, Freebird Games e Kan Gao hanno pubblicato il primo trailer di Impostor Factory. Il titolo, già svelato all'inizio di quest'anno, rappresenta il terzo episodio della serie To the Moon (Sigmund Corp.) ed è previsto per la fine del 2020 su PC, Mac e Linux via Steam, Humble Store e GOG.

Impostor Factory è un avventura story-driven descritta come una tragicommedia fuori di testa basata su loop temporali, nella quale i giocatori dovranno venire a capo di una serie di misteriosi omicidi nei quali sembra essere coinvolto anche un gatto molto sospetto. Il protagonista della storia è Quincy, una ragazzo che, mentre partecipava ad una festa in una casa isolata dal resto del mondo, scopre una macchina del tempo nel bagno. Incuriosito, comincia ad usarla... ma subito dopo cominciano a morire delle persone!



Non è stato rivelato in che modo le vicende andranno a connettersi con gli altri due capitoli della serie To the Moon, ovvero l'omonimo capostipite e Finding Paradise. A tal proposito, gli sviluppatori hanno dichiarato: "Forse è un sequel. Forse è un prequel. Forse è entrambi". In ogni caso, hanno tenuto a specificare che Impostor Factory potrà essere giocato anche senza aver vissuto gli avvenimenti degli altri due giochi, anche se "conoscerli potrebbe cambiare la vostra esperienza".

L'uscita del titolo segnerà la fine di un'era per Freebird Games e To the Moon. Trovate il trailer di presentazione in cima a questa notizia, mentre in calce potete ammirare i primi screenshot. La pagina di Steam è già online, e può essere reperita a questo indirizzo.