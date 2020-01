To The Moon è disponibile su Nintendo Switch, in sconto fino al 30 gennaio

Uscito nel lontano 2011 su PC e l'anno successivo su smartphone, To The Moon è ora disponibile anche su Nintendo Switch, in leggero ritardo sulla tabella di marcia che prevedeva un lancio fissato per la scorsa estate.

Di seguito la sinossi ufficiale: "La Dott.ssa Rosalene e il Dott. Watts svolgono un lavoro particolare: dare ai loro pazienti la possibilità di rivivere la propria vita dall'inizio...ma solo nella loro mente. A causa dell'irreversibilità dell'operazione, questa nuova vita diventerà l'ultima cosa che i pazienti ricorderanno prima di esalare il loro ultimo respiro. Per questo motivo, l'operazione viene eseguita solo su persone che si trovano sul letto di morte per permettergli di esaudire ciò che hanno sempre sognato e mai ottenuto.

Questa particolare storia narra del tentativo di avverare il sogno di un uomo molto anziano, di nome Johnny. Ad ogni salto a ritroso nei suoi ricordi, nuovi frammenti del suo passato vengono rivelati.

Quando i due medici ricomporranno il corso degli eventi di tutta una vita, dovranno cercare di capire il motivo per cui quell'uomo così fragile abbia scelto proprio quel desiderio lì. L'ultimo desiderio di Johnny è, ovviamente...andare sulla luna."

To The Moon per Nintendo Switch ha un prezzo pari a 11.99 euro, 9.59 euro in offerta per tutto il mese di gennaio.