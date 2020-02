To The Moon: Video Recensione sulla più bella storia d'amore dei videogiochi

Quella di Johnny e River è probabilmente la storia d'amore più bella mai raccontata all'interno di un videogioco: approfondiamola nella video recensione di To The Moon che celebra l'arrivo del capolavoro di Kan Gao su Nintendo Switch.

Curata da Freebird Games, la versione Switch di To the Moon porta finalmente sulla console ibrida di Nintendo una delle avventure indipendenti più celebrate degli ultimi anni. In questa sua nuova veste, il titolo offre un comparto grafico completamente riscritto su Unity Engine, una scelta dettata dagli anni trascorsi e dalla necessità di donare una maggiore fluidità e un livello di dettaglio superiore della versione originaria.

A dare il nome a questa toccante esperienza interattiva è il sogno di Johnny: avvalendosi degli studi condotti dal dinamico duo di dottori composto da Rosalene e Watts, il nostro intrepido alter-ego può esaudire il suo desiderio di andare sulla Luna prima di esalare l'ultimo respiro. Nei panni di Johnny, gli utenti possono così ripercorrere a ritroso le tappe più importanti della sua vita, riannonando i fili dei ricordi in un tessuto digitale che si produce in un ricco caleidoscopio di emozioni e sentimenti.

Come ci spiega il buon Giuseppe Arace nella nostra recensione di To The Moon, la trasposizione per Nintendo Switch dell'iconica avventura di Kan Gao è una piccola grande gemma che merita di essere apprezzata da tutti i cultori del genere, ma anche da chi si avvicina solo adesso a questa tipologia di esperienze fortemente incentrate sulla narrazione.