To The Rescue in arrivo nel 2021: adorabili cani cercano casa nel simulatore di canile!

Gli amanti dei fedeli compagni a quattro zampe possono guardare con interesse all'annuncio di To The Rescue!, un'intrigante produzione indipendente che sfida i giocatori a trovare una casa ad adorabili cagnoloni.

Nato come creazione da parte di due studenti universitari USA, - Olivia Dunlap e Tanner Marshall - il gioco ha iniziato a prendere forma concreta nel 2016. Arrivato all'attenzione di Little Rock Games, il simulatore di rifugio per animali è stato "adottato" dalla software house, che ha in seguito avviato una campagna Kickstarter per supportarne lo sviluppo.

To The Rescue! punta a ricreare le difficoltà e le gioie della gestione di un rifugio per animali, con ogni cane ospite della struttura che possiede caratteri unici e distintivi. Gestione dello spazio, raccolta fondi e cura degli animali sono alcuni degli aspetti essenziali della sfida proposta dal gestionale. Immancabile ovviamente la necessità di trovare nuove famiglie adatte ai nostri quadrupedi ospiti, cercando di soddisfare le diverse esigenze delle persone che si rivolgono al rifugio. Con la giusta abilità, To The Rescue! consente inoltre di ampliare e migliorare la struttura, creando spazi di gioco per i cani ospiti o assumendo nuovi dipendenti. La produzione indie è stata presentata con un apposito trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

To The Rescue! non dispone al momento di una data di lancio precisa, ma il gioco resta atteso nel corso dell'autunno 2021, con pubblicazione prevista su PC e Nintendo Switch. Il 20% dei proventi derivanti dalle vendite del gioco saranno devolute a veri canili e rifugi per animali.