To the Star: ex CD Projekt svelano il survival in UE5 ispirato ad Alice in Wonderland

Dopo aver pubblicato Gord (sulle nostre pagine trovate la recensione di Gord), il team di sviluppo formato dagli ex CD Projekt Red che hanno contribuito alla realizzazione di The Witcher hanno annunciato al grande pubblico il nuovo To the Star.

Il gioco in questione è un survival adventure con telecamera alle spalle del protagonista che si ispira fortemente ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Il titolo sembra proporre le classiche meccaniche degli esponenti del genere, con la possibilità di creare strutture, dedicarsi al crafting e all'esplorazione, il tutto condito da un tocco di follia che caratterizza la principale fonte d'ispirazione di questa produzione. Sembrerebbe che la cucina occupi un ruolo centrale nel gameplay, visto che si potranno preparare pietanze in grado di modificare le statistiche del protagonista, che si potrà personalizzare attraverso un semplice editor.

To the Star sarà giocabile in single player, ma gli utenti potranno anche decidere se giocare online grazie al supporto della cooperativa per un massimo di quattro giocatori. Sembra inoltre che il titolo godrà del pieno supporto alle mod, attraverso le quali la community potrà realizzare tanti nuovi contenuti.

Il gioco girerà in Unreal Engine 5 e, almeno per il momento, gli sviluppatori non hanno voluto fare dichiarazioni in merito alla finestra di lancio. Per quel che riguarda invece le piattaforme di riferimento, per ora è stata confermata la sola versione PC (Steam), dove il gioco arriverà in Early Access.

