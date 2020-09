Tochlight 3, svelata la data di lancio per PS4, Xbox One e PC: è molto vicina

Il publisher Perfect World Entertainment e lo studio di sviluppo Echtra Games sono lieti di annunciare che Torchlight 3, dopo diversi mesi trascorsi in Accesso Anticipato, verrà pubblicato nella sua forma completa il prossimo 13 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

"L'uscita della versione completa di Torchlight 3 non sarebbe stata possibile senza l'incredibile lavoro dell'intero team di Echtra e dall'eccellente community dell'Early Access", ha riferito il CEO di Echtra e co-creatore della serie Max Schafer. "Abbiamo messo il nostro cuore in questa nuova avventura ed è stato fantastico constatare l'incredibile supporto ricevuto dai giocatori mentre questo era ancora in sviluppo. Con le significanti modifiche apportate durante il viaggio di Torchlight 3 in Accesso Anticipato, abbiamo fatto del nostro meglio per integrare il più possibile il feedback dei giocatori. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto nella Frontiera a tutti quanti il prossimo mese".

Torchlight 3, come i precedenti capitoli della serie, è un action RPG ispirato a Diablo. Nel gioco finale potrete scegliere tra quattro differenti classi di guerrieri e combinare equipaggiamento epico, poteri delle Reliquie e abilità di classe per personalizzare il proprio stile di gioco. In attesa dell'uscita, potete leggere le nostre impressioni sulla build Early Access di Torchlight 3. La data d'uscita della versione Nintendo Switch non è stata comunicata, ma il mese scorso ci era stato promesso un lancio entro la fine del 2020.