Todd Howard accenna alla produzione di nuovi progetti di Bethesda

è stato reecentemente intervistato dallo YouTuber JustDomShow e in questa occasione il responsabile disi è sbottonato sui prossimi progetti in cantiere,senza però rivelare nulla di troppo preciso.

Howard fa sapere che Bethesda Game Studios è al lavoro "almeno su due progetti": lo sviluppo del primo sarebbe quasi terminato, il gioco in questione utilizzerà l'attuale motore grafico di Bethesda, lo stesso già utilizzato anche per Fallout 4.

Lo studio ha inoltre in programma un secondo progetto che utilizzerà un "rinnovato sistema di animazioni", il titolo è però ancora in fase di pre produzione. Potrebbe trattarsi del tanto rumoreggiato The Elder Scrolls 6? Howard non lo esclude a priori, sebbene non sia possibile confermare o smentire questa ipotesi.

Infine, Howard conclude confermando che all'E3 di Los Angeles la compagnia presenterà un nuovo gioco. Nessuna indiscrezione in merito e nessun commento riguardo l'esistenza di Starfield, GDR ambientato nello spazio pensato per funzionare da collegamento tra i mondi di The Elder Scrolls e Fallout.