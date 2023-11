Todd Howard: 'Bethesda esiste ancora oggi grazie al successo di Morrowind'

Oggi è una delle più importanti compagnie dell'industria videoludica grazie a successi come Starfield e The Elder Scrolls V Skyrim, ma la Bethesda come la conosciamo oggi molto probabilmente non esisterebbe se non fosse stato per il successo di un titolo ormai leggendario: The Elder Scrolls III Morrowind.

Morrowind oggi ha oltre 20 anni: era infatti il maggio del 2002 quando il terzo episodio dell'iconica serie RPG fece il suo esordio su PC, per poi sbarcare anche su Xbox pochi mesi dopo raggiungendo risultati incredibili. Nel corso di uno speciale di Wired volto a ripercorrere la sua carriera, Todd Howard di Bethesda si è soffermato anche sull'impatto avuto da Morrowind, sottolineando che il suo grandissimo successo sulla console Microsoft ha permesso alla software house di andare avanti e divenire la realtà di primo piano che è adesso.

"Se torniamo indietro al 2000, Microsoft stava pensando alla creazione di Xbox e tecnicamente era per noi grandioso essendo una console molto simile a un PC e con un hard drive, dunque aveva molti aspetti che cercavamo in una console. L'unica grossa domanda è come avremmo fatto ad adattare i controlli e tutte le meccaniche di Morrowind a una console. Fortunatamente se oggi siamo tutti qui è perché il gioco fu un enorme successo. Ero impressionato, ovviamente andò bene su PC, ma su Xbox all'epoca divenne il secondo gioco più venduto in assoluto dietro solo ad Halo", racconta Howard mettendo in risalto quanto Morrowind è stato cruciale per il futuro della sua carriera e dell'azienda di cui è una delle principali figure chiave.

La serie di The Elder Scrolls ha poi ulteriormente consolidato il proprio nome grazie ai successi di Oblivion e soprattutto Skyrim, ed i fan attendono con impazienza il sesto capitolo. Purtroppo sembra che The Elder Scrolls 6 sia ancora lontanissimo, nonostante il suo annuncio risalente ormai al lontano 2018.