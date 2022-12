Todd Howard, Bethesda ha ancora da imparare sul loot: Destiny 2 e Diablo 3 sono gli esempi

Mentre prosegue lo sviluppo di Starfield, Todd Howard di Bethesda ha offerto numerosi retroscena e spunti di riflessione sul suo metodo di lavoro nel corso di un'intervista di oltre due ore concessa allo youtuber Lex Fridman.

Durante la lunga chiacchierata, ha ammesso che, nonostante la pluridecennale esperienza nello sviluppo di giochi di ruolo, Bethesda ha ancora tante cose da imparare, in special modo nella gestione del loot, definita come una vera e propria arte: "Gli oggetti rari - quella è arte, anche più di un'arte. Posso dire che abbiamo ancora da imparare per trovare il giusto drop rate degli oggetti speciali - quelli epici, rari e leggendari. Ce li hanno molti giochi, ce ne sono alcuni che vengono giocati solo perché ce li hanno".

Le fonti di ispirazione di Howard sono giochi come Destiny 2 e Diablo 3, che attirano giocatori anche e soprattutto per il loro sistema di loot. Destiny 2 è grande da questo punto di vista, esattamente come Diablo, una serie che amo - in particolare Diablo 3". In riferimento ai difficili inizi di Diablo 3, ha aggiunto: "Hanno pubblicato un aggiornamento che ha per la maggior parte cambiato il loot drop e sembra che sia una nuova esperienza".

"È una vera, vera arte che stiamo ancora imparando. Stiamo ancora cercando di capire tante cose e migliorare, perché è uno di quegli aspetti che ti tengono legati al gioco. È divertente trovare un tesoro". Siamo curiosi di scoprire come verrà gestito il loot in Starfield e The Elder Scrolls 6, dal momento che la corretta gestione di questo aspetto si rivelerà decisiva per la riuscita dei piani di Bethesda - che nel caso di The Elder Scrolls 6 punta a tenere i giocatori impegnati per 10-20 anni.

Nel corso dell'intervista, Howard si è anche detto felice di non dover sviluppare Starfield anche per PS5.