Todd Howard difende Fallout 76: è giocato da milioni di utenti

Nel corso della prima giornata dei Bethesda Game Days del PAX East 2019, il produttore esecutivo di Bethesda Game Studios, il famoso Todd Howard, ha voluto approfittare dell'occasione per difendere il progetto di Fallout 76 e i suoi autori.

Dopo aver ammesso che sviluppare Fallout 76 è stato molto difficile, Howard ha infatti dichiarato che "abbiamo un'enorme base di giocatori per questo titolo, ci sono milioni di utenti e stiamo ricevendo tonnellate di feedback. Miriamo a costruire una sorta di piattaforma di Fallout e abbiamo un sacco di idee, finora è stato un viaggio folle ma siamo entusiasti, è stata un'esperienza incredibile".

"Ci sono ancora un sacco di bei contenuti in arrivo", ha poi spiegato il dirigente di Bethesda promettendo che il titolo sarà supportato ancora a lungo: "Faremo tutto il possibile per premiarlo e sostenerlo quest'anno, il prossimo anno e negli anni successivi, abbiamo pianificato grandi cose".

Quanto alle critiche mosse a Fallout 76 da chi ha dovuto far fronte a bug, glitch e mancanze di gameplay esplorando la zona contaminata del West Virginia sin dal lancio, Todd Howard ha affermanto che "per noi, Fallout 76 è una cosa nuova, molto nuova per lo studio, sapevamo che avremmo dovuto superare molti ostacoli, alcuni dei quali molto più difficili di quanto pensassimo in origine. [...] Sapevamo che il lancio sarebbe stato solo l'inizio e siamo entusiasti del fatto che il gioco sia andato molto bene".

Grazie anche al successo commerciale di Fallout 76 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il GDR multiplayer di Bethesda riceverà diversi aggiornamenti gratuiti nel corso dei prossimi mesi, a cominciare dal nuovo update di Wild Appalachia e dalla patch che introdurrà a breve i primi oggetti non cosmetici.