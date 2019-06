Todd Howard e la next-gen: Microsoft e Sony 'faranno la cosa giusta'

Nella nuova anticipazione dell'intervista concessa da Todd Howard nell'ultima puntata di IGN Unfiltered, il produttore esecutivo di Bethesda Game Studios ha offerto il suo punto di vista sulla next-gen e condiviso il suo parere sulle opportunità offerte dalle future console di Sony e Microsoft.

Riferendosi ai vertici della casa di Redmond e del colosso tecnologico giapponese, Howard ha spiegato che sia Microsoft che Sony "stanno facendo le cose giuste. Nessuno sta incasinando la linea di partenza della next-gen, come fatto da alcune persone in precedenza". L'allusione di Todd Howard potrebbe riguardare sia l'elevato prezzo di lancio fissato da Sony con PlayStation 3 che il criticatissimo annuncio di Xbox One, con un vero e proprio disastro comunicativo legato a funzionalità always online e DRM.

"L'industria dei videogiochi sta finalmente raggiungendo il punto in cui diverrà una forma di intrattenimento lineare", ha poi aggiunto Todd Howard prima di approfondire l'argomento e dichiarare che "come con film, serie tv e tutto questo, anche con i videogiochi avremo grandi 'tendopoli' dove comprare delle esperienze interattive per 60 dollari. Sarà come andare a teatro, avremo giochi che potremo fruire con servizi in abbonamento, altri che scaricheremo sul telefono, altri ancora che potremo riprodurre su qualsiasi dispositivo e che saranno supportati da pubblicità. Penso che sarà davvero salutare per tutto il settore, ovviamente sia per i giocatori che per chi, come gli sviluppatori, vorranno realizzare dei titoli partendo da budget prestabiliti. Ci sarà spazio per tutto questo, mentre in passato la mia preoccupazione era che tutto ciò potesse andare via".

L'uomo a capo del team di sviluppo del controverso Fallout 76, così come di altri titoli a cui è stata riservata un'accoglienza decisamente più calorosa come Fallout 4 e The Elder Scrolls V Skyrim, ritiene perciò che sia PS5 che Xbox Scarlett saranno offrire agli sviluppatori la libertà necessaria per produrre e distribuire videogiochi senza alcuna limitazione di sorta.