Todd Howard: non parlerei di The Elder Scrolls 6 nemmeno con mio figlio

Intervenuto durante il podcast The AIAS Game Maker's Notebook,ha ribadito di non poter dire assolutamente nulla su(titolo mai annunciato ufficialmente) e a questo proposito ha raccontato un curioso aneddoto...

Dopo aver giocato a The Elder Scrolls V Skyrim per Switch, il figlio di Howard ha iniziato a chiedere al padre notizie sul sequel: "Posso darti qualche idea per il gioco? Posso lavorarci anche io? Dai dai dai, dimmi qualcosa!", Todd però è stato molto chiaro in merito: "Non dirò niente a nessuno... non posso e non voglio. Esatto, non rivelerò nulla su TES VI neanche a mio figlio."

Sono tanti i rumor che vorrebbero The Elder Scrolls 6 annunciato nel 2018, magari alla conferenza E3 in programma il prossimo 10 giugno, tuttavia al momento non ci sono certezze in merito. Alcuni rivenditori nei mesi scorsi hanno inserito il gioco in listino ma appare decisamente improbabile che il nuovo TES possa uscire durante l'anno in corso, considerando che ad oggi il progetto non è mai stato ufficializzato dal publisher Bethesda. La compagnia inoltre ha più volte ribadito che prima di The Elder Scrolls 6 si concentrerà su altri due giochi, di cui uno potrebbe essere il tanto rumoreggiato Starfield, RPG che unirà gli universi di Fallout e The Elder Scrolls.