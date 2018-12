ToeJam & Earl Back in the Groove: un nuovo folle trailer dal Kinda Funny Show

ToeJam & Earl stanno per tornare! Dopo quasi 25 anni di assenza dagli schermi, i due alieni (popolarissimi nei primi anni '90 tra i possessori di Mega Drive) torneranno con ToeJam & Earl Back in the Groove, in uscita nel 2019.

Durante lo show di Kinda Funny Games, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo trailer del gioco intitolato "Puttin' on the Bits" che permette di dare uno sguardo al comparto tecnico e di confrontarlo con il titolo originale uscito nel 1993 su Mega Drive.

ToeJam & Earl Back in the Groove uscirà il primo marzo 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, il gioco è stato finanziato con successo su Kickstarter nel 2015 ma le fasi finali dello sviluppo hanno richiesto più tempo del previsto, in ogni caso i lavori sono ormai in fase di completamento e il team sta apportando gli ultimi ritocchi al progetto.