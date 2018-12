ToeJam & Earl Back in the Groove: il nuovo video svela la data di uscita

Gli autori californiani di HumaNature fanno visita alla redazione del PlayStation Blog ufficiale per darci in pasto un nuovo filmato di gioco di ToeJam & Earl Back in the Groove che ne fissa il lancio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch per l'inizio di marzo del prossimo anno.

Il co-creatore della serie, Greg Johnson spiega ai colleghi del PS Blog a stelle e strisce che il nuovo capitolo di questa folle saga non seguirà le orme degli ultimi due episodi, Panic on Funkotron e Mission to Earth, ma proporrà un sistema di gioco del tutto analogo a quello del primo, glorioso atto dell'epopea di ToeJam & Earl dato alle stampe nel 1991 su SEGA Master System. Le immagini a corredo del video confermano ad esempio il ritorno della modalità cooperativa a schermo condiviso.

Maggiori informazioni sulle meccaniche di gioco, sulle modalità offerte e sugli elementi che caratterizzeranno la "storia" di questo simpatico platform verranno svelate dagli autori di HumaNature nel corso dello Showcase 2018 di Kinda Funny Games, la kermesse videoludica che verrà trasmessa l'8 dicembre sul canale Twitch di Kinda Funny e che promette di offrirci non meno di 6 premiere mondiali di titoli non ancora annunciati.

Nell'attesa di capire fino a che punto i ragazzi al seguito di Johnson si spingeranno per riportare in auge l'IP di ToeJam & Earl e tenere fede alle promesse fatte a chi ha contribuito a finanziare il progetto supportandolo su Kickstarter, vi lasciamo al video che trovate a inizio articolo e ribadiamo che Back in the Groove è previsto al lancio per l'1 marzo del 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.