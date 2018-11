Toki arriva domani in versione fisica per Nintendo Switch, ecco il trailer di lancio

Microids ha annunciato che domani 22 novembre verrà pubblicata la versione fisica di Toki per Nintendo Switch. L'edizione digitale potrà invece essere acquistata dal Nintendo eShop dal prossimo 4 dicembre. Per celebrare l'arrivo sul mercato retail, la compagnia francese ha reso disponibile il trailer di lancio che potete ammirare in apertura.

La versione fisica di Toki, denominata Retrollector Edition, include i seguenti contenuti:

Una copia del gioco

Un mini cabinato con gli artwork del gioco in grado di ospitare Nintendo Switch

Un fumetto esclusivo di Toki composta da 16 pagine, con una storia originale illustrata da Philippe Dessoly

2 Stampe

1 set di adesivi

Per chi non lo sapesse, si tratta del remake di Toki, un action/platform 2D per sala giochi lanciato nel 1989. Allo sviluppo di questa nuova versione hanno partecipato anche i veterani Philippe Dessoly e Pierre Adane, che per l'occasione hanno ripreso i loro ruoli di art director e programmatore. Toki è un guerriero che vive pacificamente nella giungla assieme alla sua fidanzata Miho. Un giorno appare il perfido stregone Vookimedlo, che trasforma il protagonista in una scimmia e rapisce la sua amata. Il nostro eroe partirà quindi per un lungo viaggio alla ricerca di Miho delle sue sembianze umane.