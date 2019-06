Tokyo 2020: nuovi gameplay sulle discipline del videogioco ufficiale delle Olimpiadi

Le alte sfere di SEGA non si lasciano scappare l'occasione fornitagli dall'E3 2019 e sfruttano la vetrina mediatica della kermesse di Los Angeles per mostrarci due nuovi gameplay trailer del videogioco ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Ad accompagnarci in queste nuove esperienze digitali è Takeshi Matsuda, il campione olimpico giapponese che ha vinto diverse medaglie nei 200 m Farfalla. Il primo dei due filmati del videogioco di Tokyo 2020 con protagonista Matsuda, di conseguenza, non poteva che mostrarci la sfida dei 200 m Farfalla e il sistema di gioco ideato dagli sviluppatori di SEGA per rendere ancora più divertente questa disciplina.

Il secondo gameplay trailer realizzato dal colosso videoludico nipponico è invece dedicato alla specialità regina dell'intero programma olimpico, ossia la finale dei 100m di atletica leggera: anche qui, come nel caso dei 200 m Farfalla e di tutte le altre discipline del titolo, è impossibile non notare l'influsso arcade rappresentato dalla serie di videogiochi a tema olimpico con protagonisti Super Mario e Sonic. Tra le altre specialità del titolo troveremo anche i 100m stile libero di nuoto, boxe, il beach volley, ping pong, baseball, basket, 110m ostacoli, salto in lungo, BMX, tennis, calcio e lancio del martello, ciascuna affrontabile sia da soli che in multiplayer (online o in locale).

A ogni modo, vi ricordiamo che Tokyo 2020: The Official Video Game uscirà in Giappone il prossimo 24 luglio su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Per la trasposizione occidentale di questo party game, invece, bisognerà attendere almeno fino a metà 2020.