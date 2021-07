Tokyo 2020: le OST Nintendo dovevano far parte della cerimonia d'apertura

Come ormai ben saprete, la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 è stata particolarmente apprezzata dai videogiocatori poiché il passaggio degli atleti delle varie nazioni è stato accompagnato dalle colonne sonore dei più importanti titoli giapponesi, ad eccezione di quelli Nintendo.

Una simile assenza ha incuriosito i videogiocatori giapponesi e non, che si sono chiesti come mai l'azienda di Kyoto non avesse preso parte ad un'iniziativa di questo tipo. Nel corso delle ultime ore sono però emerse delle informazioni che dimostrano come Nintendo dovesse essere tra le aziende coinvolte e che solo in un secondo momento è stata abbandonata l'idea. Stando ad alcuni documenti finiti online, durante la parata avremmo dovuto ascoltare il tema principale di The Legend of Zelda, la opening di Pokémon, 'Super Mario Suite' e 'Kirby Super Star Medley'.

Sebbene non si conosca il motivo ufficiale del divorzio tra Nintendo e Tokyo 2020, pare che il motivo sia da ricercare nella pandemia. Sembra infatti che molti cittadini giapponesi fossero contrari alle Olimpiadi in tempi d'emergenza come questi e che Nintendo abbracciasse questo pensiero.

