Tokyo 2020: il videogioco ufficiale arriva il 24 Luglio in Giappone

Con l'avvicinarsi dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la notizia dell'annuncio da parte di SEGA del videogioco ufficiale della manifestazione aveva rallegrato i fan che aspettano l'appuntamento quadriennale con l'evento più importante relativo al mondo dello sport.

In Giappone addirittura arriverà con un anno di anticipo rispetto alle stesse Olimpiadi, e dunque come annunciato dalla software house, il gioco sarà disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal 24 Luglio 2019.

L'arrivo del gioco è stato confermato anche per l'Europa dalla stessa SEGA, che ha anche annunciato un titolo a tema con protagonisti Mario & Sonic. Nel nostro continente però, bisognerà aspettare il 2020 per giocare ad entrambi i titoli, a meno che non arrivino annunci in questo senso nei prossimi giorni.

Gli sport confermati sono 15: 100m (corsa), 100m stile libero (nuoto), 110m ostacoli, salto in lungo, lancio del martello, 200m (nuoto), baseball, calcio, basket, beach volley, boxe, BMX, tennis (singoli e doppi), ping pong (singoli e doppi).

Prevista inoltre anche un'ampia possibilità di personalizzazione del proprio personaggio. Si potrà inoltre giocare anche in multiplayer, fino a due persone in locale e fino a quattro online, dove potrete competere per le medaglie olimpiche e scalare i ranking mondiali.

State già cominciando a fare stretching?