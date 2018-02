Tokyo Game Show 2018, date dell'evento e primi dettagli

(Computer Entertainment Suppliers Association) ha annunciato i primi dettagli sul, nuova edizione della fiera in programma al Makuhari Messe di Chiba dal 20 al 23 settembre prossimi.

Uno dei temi principali del TGS 2018 sarà eSports X, con l'obiettivo di diffondere la cultura eSportiva anche in Giappone, per l'occasione saranno presenti non solo sviluppatori e publisher ma anche pro player, webstar e commentatori dei giochi più popolari.

Spazio anche ai videogiochi tradizionali, alle serie manga/anime più popolari, al merchandising e alla tecnologia, con corner dedicati alla Famiglia, all'eSport, ai giochi indipendenti e alla Realtà Virtuale.