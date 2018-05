Tokyo Game Show 2018: ecco il poster dell'edizione di quest'anno nel segno degli eSport

Nelle ultime ore la Japanese Computer Entertainment Suppliers Association (CESA) ha svelato la visual principale del Tokyo Game Show 2018. Il poster è presente in calce all'articolo, condito da tutte le informazioni sull'artwork.

Anche per quest'anno, il poster principale del Tokyo Game Show è stato realizzato da Ippei Gyoubu, che si è occupato della creazione delle visual per tutte le edizioni della kermesse effettuate finora, sin dal 2010.

Gyoubu-sensei ha inoltre commentato il lavoro svolto per la nuova edizione del Tokyo Game Show, specificando che l'illustrazione si ispira principalmente al settore degli eSports, che a suo parere è diventato un tema centrale nell'industria videoludica e che sarà una delle tendenze portanti nel corso della fiera giapponese in scena alla fine del mese di settembre.

Il disegno, che gioca molto sui contrasti cromatici e su un'esplosione vivida di colori molto accesi, raffigura una giovane che indossa una particolare corazza e che regge in mano un arnese che sembra una via di mezzo tra un controller da gaming e un'arma da fuoco. Il design del personaggio, a rimarcare il suo rimando gli eSports, ricorda in effetti quello degli eroi di Overwatch.

Il Tokyo Game Show 2018 si terrà al complesso di Makuhari Messe, consueto ritrovo per le convention internazionali, situato nella Prefettura di Chiba - una frazione di Tokyo che include la periferia orientale della metropoli nipponica. La convention si terrà dal 20 al 23 settembre 2018.