Tokyo Game Show 2020: cancellata la fiera, confermato l'evento online

La Computer Entertainment Supplier's Association (CESA) ha annunciato che il Tokyo Game Show 2020 in programma dal 24 al 27 settembre è stato cancellato a causa dell'emergenza sanitaria Coronavirus. Non ci sono però solo brutte notizie...

Se è vero che la fiera tradizionale così come la conosciamo non si terrà, l'organizzazione è attualmente al lavoro per dare vita ad uno speciale evento online, maggiori dettagli in merito arriveranno entro la fine del mese.

Le attuali condizioni non permettono di muoversi in tempo per organizzare uno show tradizionale di queste dimensioni, inoltre l'emergenza non è ancora pienamente sotto controllo in Giappone e non è attualmente possibile stabilire quando il paese tornerà alla normalità. Per salvaguardare la salute dei visitatori e degli espositori si è arrivata alla comprensibile decisione di annullare l'edizione 2020 del Tokyo Game Show, dando però vita come detto ad un showcase interamente digitale.

Stessa sorte è toccata nelle scorse ore anche alla Paris Games Week di fine ottobre, la fiera parigina non si terrà a causa dell'emergenza sanitaria e delle difficoltà logistiche legate a spostamenti e misure di sicurezza, che ad oggi rendono impossibile proseguire con l'organizzazione di grandi eventi.