Tokyo Game Show 2020: la fiera si farà ma ovviamente solo online

Dopo aver cancellato il Tokyo Game Show 2020, la CESA (Computer Entertainment Supplier's Association) ha annunciato che l'evento si terrà dal 23 al 27 settembre ma in una nuova forma completamente online.

Tokyo Game Show 2020 Online (questo il nome della manifestazione) offrirà spazio alle novità dei maggiori publisher giapponesi e degli sviluppatori indipendenti, inoltre ci saranno anche novità su "console, servizi e tornei eSports" come specificato dall'organizzazione. Il sito ufficiale del Tokyo Game Show ospiterà livestream, video, interviste, approfondimenti, prove e tanti altri contenuti gratuiti per tutti.

Non è chiaro al momento quanto spazio ci sarà effettivamente per PlayStation 5 e Xbox Series X, non sappiamo se Sony e Microsoft abbiano confermato la loro presenza dal momento che allo stato attuale non è disponibile una lista completa dei partecipanti all'evento.

Le stringenti regole di sicurezza legate all'emergenza sanitaria Coronavirus non permettono di organizzare uno show "fisico" come negli scorsi anni ma la CESA non ha alcuna intenzione di abbandonare il pubblico, proponendo ai giocatori tante novità sulle produzioni in arrivo dagli sviluppatori giapponesi e asiatici.