Tokyo Game Show 2020: anche Level-5 e Koei-Tecmo annunciano la lineup

Nelle scorse ore Square Enix ha annunciato la lineup per il Tokyo Game Show 2020, adesso è il turno di altri due protagonisti dell'evento giapponese, ovvero Koei-Tecmo e Level 5, due tra i publisher più seguiti in Giappone.

Koei-Tecmo

Koei-Tecmo al momento ha annunciato una serie di streaming con protagonisti oltre dieci giochi, tra cui Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy, uno sguardo al ventesimo compleanno di Dynasty Warriors e altri giochi non ancora annunciati.

Level-5

La casa di Inazuma Eleven e Yokai Watch porterà in fiera tre diversi progetti, ovvero Megaton Musashi (PS4, Switch, iOS, Android), Ni no Kuni Cross Worlds (iOS, Android) e Yo-kai Watch Jam Yo-kai Academy Y Waiwai Gakuen Seikatsu (PS4, Switch), inoltre lo studio ha previsto uno Special Meeting in programma il 26 agosto, con novità sui tre giochi citati e altre possibili sorprese.

Il Tokyo Game Show 2020 si terrà dal 24 al 27 settembre in una edizione completamente ripensata e 100% digitale per venire incontro alle esigenze sanitarie dovute all'epidemia Coronavirus. Il calendario completo delle trasmissioni non è ancora stato diffuso dagli organizzatori, ne sapremo di più nelle prossime settimane.