Tokyo Game Show 2021: diretta di presentazione il primo settembre

CESA (Computer Entertainment Supplier's Association), ente organizzatore del Tokyo Game Show, ha annunciato una speciale trasmissione denominata Tokyo Game Show 2021 Online Preparation Special in programma mercoledì primo settembre alle 17:00 ora locale, le 10:00 del mattino da noi in Italia.

Lo show potrà essere seguito su YouTube in versione originale con audio giapponese (senza sottotitoli o traduzioni in lingua inglese), l'evento servirà per annunciare i programmi per l'evento di fine settembre, scopriremo quindi la lista degli espositori, l'elenco dei giochi, le attività musicali ed i concerti e tutti gli altri appuntamenti che ruotano intorno alla fiera.

Tokyo Game Show 2021 Online Outline

Lista dei partecipanti

Lista dei giochi

Orari delle dirette

Amazon Special Exhibition

Spazio Indie/Sense of Wonder Night

Lista delle demo giocabili

Tokyo Game Show VR

Tokyo Game Music Fes

T-Shirt e merchandising

Cerimonia d'apertura

Annuncio degli sponsor

Online Experience Tour

Una panoramica sugli appuntamenti business

Una panoramica sui testimonial

Programmazione dell'evento

Il Tokyo Game Show 2021 Online si terrà esclusivamente in formato digitale dal 30 settembre al 3 ottobre, negli ultimi anni il TGS ha ridotto la sua portata pur mantenendo inalterato il suo appeal anche presso il mercato internazionale, nella giornata di domani scopriremo quali giochi saranno presenti all'evento e la scaletta con tutte le conferenze e le dirette in programma da fine settembre.