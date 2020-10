Tokyo Game Show 2021, l'evento già confermato: ecco le date ufficiali

L'edizione 2020 del Tokyo Game Show, esattamente come altro grande evento che ha interessato l'industria videoludica nel corso di quest'anno, è stato costretto a svolgersi esclusivamente in versione digitale.

Per evidenti ragioni connesse all'attuale circostanza di emergenza sanitaria internazionale, non vi è infatti stato modo di organizzare la fiera nipponica in condizioni di sicurezza. La pandemia di Covid-19 ha dunque modificato i piani legati ad una delle vetrine videoludiche più importanti del Sol Levante, solitamente portatrice di molteplici novità e annunci. Ad esempio, l'edizione 2019 aveva ospitato un ricco panel dedicato alla presentazione del gameplay di Death Stranding. Nonostante le difficoltà, anche l'edizione 2020 ha avuto modo di offrire alla community contenuti inediti, come il primo gameplay di Hyrule Warriors: L'Era delle Calamità, prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Mentre sono ancora molte le incertezze su quella che sarà l'evoluzione dell'emergenza sanitaria nel corso dei prossimi mesi, l'organizzazione del Tokyo Game Show prova a mettere in campo una buona dose di ottimismo, comunicando i primi dettagli sull'edizione 2021. Quest'ultima è attualmente confermata per il periodo compreso tra 30 settembre e 3 ottobre, con ritorno nella sede del Mukuhari Messe International Convention Complex, imponente centro congressi situato nella periferia di Tokyo. La speranza, evidentemente, è dunque quella di poter ritornare a un'edizione convenzionale della fiera videoludica giapponese.