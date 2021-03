Tokyo Game Show 2021 solo online, date confermate: gli eventi anche in lingua inglese

Con l'arrivo della primavera, giungono dalla CESA (Japanese Computer Entertainment Suppliers’ Association) le prime novità ufficiali sull'edizione di quest'anno del Tokyo Game Show.

L'ente che si occupa ormai da anni dell'organizzazione della fiera videoludica nipponica ha infatti confermato le date ufficiali già annunciate per il Tokyo Game Show 2021, offrendo però alcune informazioni aggiuntive. Tra queste ultime spicca evidentemente la notizia che anche per quest'anno la manifestazione si svolgerà in versione digitale. Il persistere della crisi sanitaria internazionale rende infatti impossibile procedere con un'organizzazione dell'evento in loco, per ovvie ragioni di sicurezza.

Lo slogan scelto per la manifestazione è "We still have games" - "Abbiamo ancora giochi": un messaggio volto a celebrare il 25° anniversario del Tokyo Game Show e la speranza di poter offrire altrettanti anni di ulteriori contenuti. Per la manifestazione 2021, la CESA ha deciso di abilitare traduzioni simultanee in lingua inglese per tutti gli appuntamenti, così da garantire la fruibilità dell'evento anche agli appassionati non giapponesi. Per festeggiare l'evento, saranno inoltre pubblicate Demo speciali dei giochi protagonisti della manifestazione, mentre alcuni titoli potranno essere testati con mano in una piccola struttura attrezzata per i soli giornalisti.

L'appuntamento virtuale con il Tokyo Game Show Online 2021 è dunque fissato per l'autunno, nel periodo compreso tra il 30 settembre e il 3 ottobre.