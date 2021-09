Tokyo Game Show 2021 X Koei Tecmo: da Dynasty Warrior a nuovi annunci

Al termine dello scorso anno, Koei Tecmo aveva promesso moltissimi giochi in arrivo nel 2021, con un particolare occhio di riguardo per produzioni in grado di sorprendere il pubblico.

Alcune di queste saranno presentate in occasione del Tokyo Game Show 2021, con il noto publisher videoludico che ha annunciato tutti i dettagli relativi alla diretta streaming organizzata per l'occasione. Nel ricco palinsesto delle conferenze del TGS 2021, Koei Tecmo occuperà la scena nella giornata di domenica 3 ottobre. L'appuntamento, nello specifico, è fissato per le ore 13:00 del fuso orario italiano.

La diretta sarà suddivisa in due differenti segmenti, dedicati a quattro titoli. Nella prima parte, Koei Tecmo presenterà le novità legate a Nobunaga’s Ambition: Shinsei e a Dynasty Warriors 9: Empires. A seguire, sarà invece il turno di Blue Reflection: Second Light e del reveal di una misteriosa produzione mai presentata al pubblico: nessun indizio è stato offerto in merito alla natura del gioco.



Accanto alla diretta parte del programma ufficiale del Tokyo Game Show 2021, Koei Tecmo proporrà inoltre una ricca rassegna di appuntamenti trasmessi direttamente dai propri canali. Questi ultimi apriranno una finestra sugli universi videoludici di Fatal Frame: Maiden of Black Water, Nobunaga’s Ambition: Shinsei, Monster Rancher e Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation.