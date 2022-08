Il Tokyo Game Show 2022 avrà una versione VR con Capcom, Square Enix e Kojima Productions

Computer Entertainment Supplier's Association (CESA) ha annunciato l'edizione VR del Tokyo Game Show 2022, in programma dal 15 al 18 settembre in Giappone. La versione in Realtà Virtuale dello show si è tenuta anche lo scorso anno attirando circa 210.000 visitatori che hanno speso mediamente 27 minuti nelle stanze in Realtà Virtuale.

L'evento si è rivelato dunque un buon successo e per questo l'organizzazione della fiera giapponese ha deciso di replicare, CESA ha inoltre confermato la lista degli espositori che avranno il proprio stand al Tokyo Game Show 2022 VR Edition:

ImaCreate

Cover

Capcom

Ministry of the Environment

CharacterBank

Gugenka

Koei Tecmo Games

Kojima Productions

Konami

Survios

Square Enix

SEGA Atlus

Dyschronia Chronos Alternate

Vark

Bandai Namco Entertainment

Pole To Win

Magic The Gathering

Metaani

Tra gli sponsor vengono citati Zone Energy, Boat Race Promotion Association, UCC e Ralph Lauren. Il Tokyo Game Show 2022 si terrà anche in edizione "tradizionale" in presenza dal 15 al 18 settembre, ad oggi sono oltre 450 gli espositori confermati, tra grandi publisher ed editori indipendenti.

Al momento non è ancora stata annunciata una scaletta degli eventi in programma, ne sapremo sicuramente di più tra la fine di agosto e l'inizio di settembre quando i singoli publisher inizieranno ad annunciare i giochi, i livestream e le attività in programma per il TGS di settembre, evento capace di catalizzare l'attenzione del pubblico internazionale.