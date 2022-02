Il Tokyo Game Show 2022 sarà in presenza anche per il pubblico

Nel 2020 il Tokyo Game Show si è tenuto solamente online in formato digitale mentre nel 2021 la fiera si è tenuta in presenza per gli addetti ai lavori, quest'anno l'accesso sarà permesso anche ai visitatori, come annunciato dal CESA (Computer Entertainment Supplier's Association).

In programma dal 15 al 18 settembre, la fiera giapponese riapre quindi al pubblico per la prima volta dal 2019, ultima edizione "regolare" organizzata prima della pandemia Covid-19 che ha limitato gli eventi in presenza. Il 15 e il 16 settembre saranno aperti solamente ai professionisti mentre le giornate del 17 e 18 ottobre sono dedicate ai consumatori.

Nothing Stops Gaming è il motto del Tokyo Game Show 2022, uno slogan coniato proprio per sottolineare il ritorno in presenza dell'evento nonostante le tante difficoltà vissute negli ultimi due anni. Sebbene nel corso del tempo il fascino dl TGS sia calato per noi occidentali, la fiera resta comunque un punto fermo dell'industria giapponese e luogo privilegiato per mostrare le novità in uscita e permettere al pubblico asiatico di godere di un punto di incontro con l'industria.

Chissà che il ritorno dell'evento in presenza non spinga i publisher a dedicare maggior attenzione allo show, con nuovi giochi e presentazioni all'altezza delle aspettative del publisher.