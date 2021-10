Tokyo Game Show 2022, ci si rivede in Giappone: la fiera torna in loco, annunciate le date

Dopo un ricco calendario di eventi per il Tokyo Game Show Online 2021, la fiera giapponese è infine giunta al termine. Nel festeggiare i risultati della manifestazione digitale, gli organizzatori hanno diffuso un importante annuncio.

Dal portale ufficiale della fiera videoludica, arriva infatti la conferma ufficiale che il Tokyo Game Show tornerà anche nel 2022. Il prossimo anno, tuttavia, si abbandonerà il formato online, con l'importante obiettivo di tornare a dar vita ad una manifestazione in loco. La sede prescelta per l'evento è del resto già stata decisa: il Tokyo Game Show 2022 si svolgerà presso il Makuhari Messe, imponente centro congressi situato a Chiba, poco distante dalla capitale giapponese.



Oltre alla location, sono già state confermate anche le date di svolgimento della manifestazione, che aprirà ufficialmente i cancelli il prossimo giovedì 15 settembre 2022. Gli appuntamenti avranno invece termine nel corso della giornata di domenica 18 settembre 2022. Al momento, ancora nessun dettaglio, ovviamente, su quello che sarà il programma nell'evento in programma nel Sol Levante.



Nella speranza che la crisi sanitaria internazionale consenta di tener fede alle promesse del Tokyo Game Show 2022, ricordiamo che saranno molti gli appuntamenti videoludici che precederanno la kermesse nipponica. Il primo in ordine cronologico è l'edizione 2021 dei The Game Awards, condotta ancora una volta dal mattatore canadese Geoff Keighley.