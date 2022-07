Il Tokyo Game Show 2022 torna dal 15 al 18 settembre con oltre 450 espositori

La Computer Entertainment Supplier's Association (CESA) ha confermato che il Tokyo Game Show 2022 si terrà dal 15 al 18 settembre, per l'occasione è stato pubblicato il poster dell'evento accompagnato dallo slogan Nothing Stops Gaming.

Disegnato da Kukka, il manifesto vuole mettere al centro di tutto l'amore e la passione per i videogiochi, un media in continua evoluzione e capace di riservare sempre grandi sorprese per il pubblico. Ad oggi sono oltre 465 le compagnie che hanno confermato la propria partecipazione al TGS, di queste 299 provengono dal Giappone e 166 da altri paesi, per un totale di oltre 1.900 stand, in netto aumento rispetto ai 1.500 inizialmente previsti dall'organizzazione.

Tokyo Game Show 2022 Indie Game Area ospiterà invece le migliori produzioni indipendenti provenienti da tutto il mondo per un totale di 81 giochi confermati ad oggi, selezionati tra oltre 580 titoli. Tra gli sponsor dl Tokyo Game Show di quest'anno troviamo Sony Interactive Entertainment, Nintendo e Kodansha Game Creators Lab oltre a iGi Indie Game Incubator e ELSA Japan e BenQ Japan partner tecnici dell'evento.

Il Tokyo Game Show 2022 si terrà al Makuhari Messe di Chiba per una tre giorni di eventi, conferenze e showcase live, Computer Entertainment Supplier's Association si aspetta che lo show possa attirare 150.000 visitatori quest'anno.