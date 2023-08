Tokyo Game Show 2023: Bandai Namco annuncia la sua line-up di giochi

Bandai Namco ha da poco rivelato la sua line-up completa per il Tokyo Game Show 2023, indicando con quali giochi si presenterà in fiera e quali eventi, dal vivo e in streaming, ha in programma. Alcuni dei giochi della software house, come Tekken 8, saranno anche giocabili. Vediamo il dettaglio completo.

Nel sito web di Bandai Namco dedicato al Tokyo Game Show 2023 (in giapponese), è possibile prendere visione della schedula completa, così composta, che abbraccia il periodo della convention dal 21 settembre al 24 settembre:

Blue Protocol (PC) – Stage

The Idolmaster Shiny Colors: Song for Prism (iOS, Android) – Stage

My Hero Ultra Rumble (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Stage

SAND LAND (PS5, Xbox Series, PS4, PC) – Giocabile, Stage

SD Gundam G Generation ETERNAL (iOS, Android) – Giocabile

Sword Art Online: Last Recollection (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) – Stage

SYNDUALITY: Echo of Ada (PS5, Xbox Series, PC) – Giocabile, Stage

Tales of Arise (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) – Online

Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) – Giocabile, Stage

Per quanto riguarda presentazioni e orari, il 21 settembre alle 12.00 è previsto "My Hero Ultra Rumble Broadcast #1", mentre il 22 settembre dalle 14.00 alle 16.00 ci sarà il "Tekken Talk at Tokyo Game Show 2023".

Il 23 settembre, invece, è una delle giornate più fitte:

10:30 – Opening con Hyakka Ryouran

11:00 – ??? – Coming soon

12:15 – Blue Protocol Transmission #12: Tokyo Game Show 2023 Edition

13:05 – Project IM@S v α-liv Game Challenge #1

14:00 – Sword Art Online Tokyo Game Show 2023 Special Stage

14:50 – Project IM@S v α-liv Game Challenge #2

15:45 – Tekken 8 Special Stage in Tokyo Game Show 2023

21:15 – Tales of Arise 2nd Anniversary Special Live Stream

22:30 to 9:00 – Non-Stop! Real Time Attack Challenge Project!

Inutile dire che il mistero attorno all'evento in programma per le 11.00 ha già acceso la curiosità di molti. Che si tratti di un nuovo gioco da annunciare? Infine, il 24 settembre si concluderà come segue:

11:00 – The Idolmaster Shiny Colors Tokyo Game Show 2023 Special Talk Stage

12:30 – SYNDUALITY Project Tokyo Game Show 2023 Special Stage

14:00 to 14:45 – My Hero Ultra Rumble Broadcast #2

15:45 – SAND LAND Game Special Stage

Mentre attendiamo che si avvicini l'evento per scoprirne di più, vi ricordiamo che di recente è stato comunicato che anche SEGA/Atlus sarà presente al Tokyo Game Show 2023.