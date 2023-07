Tokyo Game Show 2023: chi ci sarà e come acquistare i biglietti

Il Tokyo Game Show 2023 si terrà in Giappone dal 21 Settembre al 24 Settembre 2023. A mano a mano che la data della convention si avvicina, gli organizzatori dell'evento condividono sempre più informazioni su quali espositori parteciperanno e su come acquistare i biglietti.

Dopo la conferma delle date del Tokyo Game Show 2023, è stata divulgata la lista dei principali espositori che parteciperanno all'evento. Tra loro troviamo grandi nomi come Bandai Namco, Square-Enix, Atlus, Toei Animation e moltissimi altro ancora!

ARC SYSTEM WORKS

Bandai Namco

CAPCOM

D3PUBLISHER

Google Play

HoYoverse

KEMCO

KOEI TECMO GAMES

Konami Digital Entertainment

LEVEL-5

NetEase Games

PLAYISM

SEGA/ATLUS

SQUARE ENIX

SteelSeries

STUDIO SLEDGEHAMMER

Summerfall Studios

TOEI ANIMATION

Twitch Japan

E tanti altri!

Potremo dunque aspettarci nuovi contenuti, magari nuove rivelazioni, su alcuni dei titoli più attesi da parte delle software house sopra menzionate. Una specifica area merchandise sarà poi dedicata ai seguenti partecipanti:

CAPCOM

D3PUBLISHER

Fangamer

iam8bit

KOEI TECMO GAMES

KOJIMA PRODUCTIONS

SQUARE ENIX Official Goods Store

SQUARE ENIX MUSIC

E tanti altri!

Gli organizzatore hanno inoltre confermato un'area adibita al cosplay. Per quanto riguarda i biglietti, invece, potranno essere acquistati dal sito ufficiale del TGS a partire dall'8 Luglio per i residenti in Giappone, mentre tutti i visitatori dall'estero potranno acquistarli a partire dal 26 Luglio.

I prezzi dei biglietti per i visitatori stranieri al Tokyo Game Show 2023 saranno:

Sabato 23 settembre : Biglietto giornaliero, JPY 2.300 (circa 15 euro)

: Biglietto giornaliero, JPY 2.300 (circa 15 euro) Domenica 24 settembre : Biglietto giornaliero, – JPY 2.300 (circa 15 euro)

: Biglietto giornaliero, – JPY 2.300 (circa 15 euro) Sabato 23 settembre : Biglietto Supporters Club, JPY 4.000 (circa 25 euro)

: Biglietto Supporters Club, JPY 4.000 (circa 25 euro) Domenica 24 settembre: Biglietto Supporters Club, JPY 4.000 (circa 25 euro)

I biglietti Supporters Club includeranno gadget ufficiali del TGS e l'accesso prioritario la mattina del giorno dell'ingresso. I bambini in età scolare, o inferiore, potranno visitare gratuitamente la fiera, purché accompagnati da un tutore adulto. Per la prima volta dopo quattro anni, il TGS introdurrà anche l'area Family Game Park.