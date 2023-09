Tokyo Game Show 2023: conferenza Xbox il 21 settembre, orario e dove vederla in italiano

La lista delle conferenze del Tokyo Game Show 2023 è piuttosto lunga, si parte oggi giovedì 21 settembre con l'evento showcase di Xbox Japan, ecco a che ora inizia e dove vederlo in italiano.

Xbox Digital Broadcast @ Tokyo Game Show 2023 inizia alle 11:00 del mattino ora italiana, l'evento durerà circa 60 minuti e in questa occasione Microsoft aggiornerà il pubblico giapponese sulle novità in arrivo sulle piattaforme Xbox nei prossimi mesi. E chissà che non ci sia spazio per un video messaggio di Hideo Kojima...

Potete seguire l'evento sul canale Twitch di Everyeye.it a partire dalle 11:00 ma già dalle 10:00 saremo live per un'ora di chiacchiere in totale libertà e per parlare delle aspettative e dei rumor che circondano il Tokyo Game Show. Alla fine dell'evento Xbox, restate con noi perché per tutta la giornata seguiremo anche le altre conferenze del TGS, secondo questo calendario:

11:00 Xbox Digital Broadcast TGS 2023

12:00 505 Games

13:00 SEGA e Atlus

14:00 Level-5

15:00 Koei Tecmo Games

16:00 Capcom

A ora di pranzo sarà la volta di SEGA e Atlus mentre nel pomeriggio spazio a Level-5, Koei Tecmo Games e alle ore 16:00 (giusto in tempo per la merenda) Capcom con novità su Dragon's Dogma 2, Resident Evil 4 Separate Ways, Street Fighter 6 ed Exoprimal.

Per non farvi trovare impreparati, ecco una lista di tutti i giochi del Tokyo Game Show 2023 tra giochi confermati e rumor.