Tokyo Game Show 2023 confermato: ecco le date dell'evento giapponese

Mentre arriva la conferma della partecipazione dei team di Ubisoft all'E3 2023, c'è chi si porta avanti e già pensa agli eventi videoludici del prossimo autunno.

Gli enti organizzatori del Tokyo Game Show hanno infatti annunciato anche quest'anno l'evento si svolgerà come di consueto. La fiera del Sol Levante dà in particolare appuntamento agli appassionati per il mese di settembre. Lo show aprirà i battenti nella giornata di giovedì 21 settembre e si protrarrà per l'intero weekend. La chiusura dei cancelli del Tokyo Game show 2023 avverrà dunque nella giornata di domenica 24 settembre 2023.

Per la prima volta dall'inizio della pandemia, la fiera tornerà a utilizzare l'intera superficie del Makuhari Messe, il faraonico centro congressi e polo fiere di Tokyo. Con un rilancio in grande stile, l'evento videoludico potrà contare sull'inserimento di un'area famiglie, con rimozione dei limiti d'età per l'accesso all'evento, e sull'introduzione di un nuovo corner e di un'area cosplay. Parallelamente, saranno però conservati anche i format online proposti negli ultimi anni, tra pagine Steam e speciali dirette. Al momento, non si hanno invece ancora conferme su quali saranno le aziende e le software house presenti all'evento in loco.



L'appuntamento con il Tokyo Game Show 2023 è dunque confermato, mentre dal Sol Levante arriva anche l'annuncio della prima espansione di Elden Ring.