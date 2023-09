Tokyo Game Show 2023 data e ora conferenze Xbox, Capcom, Square Enix, Atlus e SEGA

Ci avviciniamo al Tokyo Game Show 2023, il nuovo evento giapponese dedicato al mondo dei videogiochi è in programma al Makuhari Messe di Chiba dal 21 al 24 settembre. Non mancheranno annunci di nuovi giochi e approfondimenti su titoli già noti, grazie ad una serie di conferenze: ecco gli orari e le date di tutti gli eventi digitali del TGS.

Tokyo Game Show 2023 conferenze data e orario

Publisher come Microsoft, SEGA, Atlus, Level-5, Capcom, Koei-Tecmo e Square Enix saranno al Tokyo Game Show mentre Sony sarà presente solo sullo showfloor del Tokyo Game Show, con uno stand per il pubblico della fiera ma non ha in programma nessuno showcase digitale.



Da notare in aggiunta come Square Enix abbia in programma anche trasmissioni live dedicate ai singoli giochi. Appuntamento particolarmente importante sarà quello legato a Final Fantasy VII Rebirth in programma sabato 23 settembre alle 06:00 del mattino (ora italiana) con ospiti il Producer Yoshinori Kitase, il Director Naoki Hamaguchi e il Creative Director Tetsuya Nomura.



Alle 08:15 invece si terrà l'evento dedicato alla serie SaGa con notizie su SaGa Emerald Beyond, se invece volete saperne di più su Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai l'appuntamento è per domenica 24 settembre alle 02:00 del mattino.



Di seguito vi riportiamo data e orari italiani di tutte le conferenze e gli eventi annunciati fino a questo momento per il Tokyo Game Show 2023.

Giovedì 21 settembre

03:00 Cerimaonia d'apertura

04:00 Keynote introduttivo

05:00 Gamera Games

06:00 Amazing Seasun

09:00 Japan Game Awards Games of the Year Division

11:00 Xbox Digital Broadcast TGS 2023

12:00 505 Games

13:00 SEGA e Atlus

14:00 Level-5

15:00 Koei Tecmo Games

16:00 Capcom

venerdì 22 settembre

09:00 Sense of Wonder Night 2023

11:00 Koei Tecmo Games

12:00 HoYoverse

14:00 Square Enix

16:00 ProjectMoon

Sabato 23 settembre

03:00 Japan Game Awards: Amateur Division

06:00 D3 Publisher

10:00 GungHo Online Entertainment

12:00 Reverse 1999

14:00 Oasys/double jump.Tokyo

24 settembre

03:00 Japan Game Awards U18 Division

06:00 Japan Game Awards Future Division

08:00 Japan Esports Union

11:00 Ending Program

Noi di Everyeye.it saremo in diretta su Twitch per seguire i principali eventi del Tokyo Game Show 2023, nella giornata di giovedì seguiremo le conferenze Xbox, SEGA/Atlus, Level-5 e Capcom mentre il 22 settembre commenteremo l'evento di Square Enix in programma subito dopo pranzo.