Tokyo Game Show 2023 tutti i giochi e rumor: FF7 Rebirth c'è, voi cosa vi aspettate?

Abbiamo visto l'elenco delle conferenze del Tokyo Game Show 2023, la fiera giapponese è piena di giochi e i principali publisher asiatici porteranno numerosi titoli sullo showfloor. Ma quali sono i giochi del TGS 2023 confermati e rumoreggiati?

Giochi Tokyo Game Show 2023

Iniziamo riportando l'elenco dei publisher e degli studi che prenderanno parte alla fiera giapponese:

Arc System Works

Bandai Namco

Capcom

D3 Publisher

Google

HoYoverse

Kemco

Xbox Japan

Koei-Tecmo Games

Konami Digital Entertainment

Level-5

NetEase Games

Playism

SEGA/Atlus

Square Enix

PlayStation sarà al TGS 2023 ma solo nella indie zone con un piccolo stand dedicato ai giochi indipendenti per PS4 e PS5, non sono previsti invece eventi in streaming o conferenze targate Sony.

Bandai Namco Tokyo Game Show 2023

Bandai Namco porterà tanti giochi al Tokyo Game Show tra cui Blue Protocol, The Idolmaster Shiny Colors Song for Prism, My Hero Ultra Rumble, Sand Land, SD Gundam G Generation Eternal, Sword Art Online Last Recollection, Synduality Echo of Ada, Tales of Arise e Tekken 8.

Konami Tokyo Game Show

Cygni All Guns Blazing

eBaseball Powerful Pro Baseball 2022

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1

Momotaro Dentetsu World Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!

Powerful Pro Baseball Eikan Nine Crossroad

Super Bomberman R 2

WBSC eBaseball Power Pros

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Square Enix Tokyo Game Show

Dragon Quest X Online

Dragon Quest Monsters The Dark Prince

Dragon Quest Treasures

Final Fantasy VII Ever Crisis

Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy XIV

Final Fantasy XVI

Foamstars

Imperial SaGa

Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai

PowerWash Simulator

Romancing SaGa Re:univerSe

Star Ocean The Second Story R

Final Fantasy 7 Rebirth sarà protagonista anche di uno speciale showcase in programma sabato 23 settembre alle 06:00 del mattino ora italiana con la presenza del producer e del creative director.

SEGA/Atlus: Persona 6 annunciato?

SEGA e Atlus porteranno in fiera giochi come Sonic Superstars, Like a Dragon Infinite Wealth, Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name e Persona 5 Tactica. Assisteremo, finalmente, all'annuncio di Persona 6? Noi ci speriamo, ma gli indizi in tal senso sono proprio pochi e probabilmente per saperne di più sul gioco dovremo attendere il 2024.

Capcom: nuovo Monster Hunter?

L'evento digitale di Capcom (in programma giovedì 21 settembre alle 16:00) porterà in dote novità su Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, Street Fighter 6 (focus su A.K.I. in arrivo durante l'autunno), Exoprimal, Dragon's Dogma 2 (confermato un nuovo video gameplay) e Resident Evil 4 Separate Ways. In molti si aspettano l'annuncio di un nuovo Monster Hunter ma per il momento vi consigliamo di livellare le aspettative verso il basso, da tempo non ci sono rumor riguardo nuovi giochi della serie e Capcom sembra volersi concentrare al momento su altre produzioni del suo catalogo.

Rumor giochi Tokyo Game Show 2023

La presenza di Koei-Tecmo potrebbe suggerire la presenza di Rise of the Ronin, mentre Konami potrebbe decidere a sorpresa di mostrare novità su Silent Hill 2 Remake e sugli altri progetti legati alla serie horror, come Silent Hill F e Silent Hill Townfall. La speranza di molti è che Bandai Namco possa mostrare un trailer di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, annunciato a marzo e poi scomparso. Ma anche in questo caso parliamo di semplici speranze della community. Capcom potrebbe invece approfittare della fiera per tornare a mostrare Pragmata, rimandato al 2024 e di cui da tempo non abbiamo notizie.

Infine, c'è chi sogna l'annuncio di un nuovo gioco di Castlevania da parte di Konami, il publisher giapponese sembra essere al lavoro su un progetto legato alla serie, secondo alcuni rumor, e chissà che non sia proprio il TGS la sede adatta per saperne di più. Ricordatevi, inoltre, che la squadra di Everyeye sarà online su Twitch nei giorni più caldi del Tokyo Game Show per seguire i principali eventi della fiera come le conferenze Square Enix, Capcom e Xbox.