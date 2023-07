Tokyo Game Show 2023, da Kojima a Square Enix: 'sarà il più grande di sempre'

A diversi mesi dalla conferma delle date del Tokyo Game Show 2023, arrivano ulteriori dettagli sulla grande fiera videoludica pronta a prendere il via in Giappone.

"Per la prima volta dopo quattro anni, il Tokyo Game Show occuperà l'intero spazio espositivo del Makuhari Messe": questa è la promessa degli organizzatori della manifestazione, pronta a lasciarsi definitivamente alle spalle la stagione pandemica. Con circa 2.000 stand e un afflusso di pubblico stimato in almeno 200.000 visitatori, il TGS 2023 "sarà il più grande di sempre", grazie anche a un rafforzamento della formula ibrida adottata nel periodo COVID, con la fiera in presenza che sarà affiancata da diversi appuntamenti online.

Tra i grandi publisher e team di sviluppo già confermati come presenti al Tokyo Game Show 2023, troviamo Bandai Namco, Capcom, Sony Interactive Entertainment, Sega/Atlus, Microsoft, Nintendo, Square Enix e Kojima Productions. Dalle prime informazioni emerse sulla fiera, sembra però opportuno attendersi un ruolo minore per PlayStation al TGS di quest'anno.

Il pubblico internazionale desideroso di presenziare alla più importante fiera di settore in programma nel Sol Levante potrà acquistare i biglietti dell'evento a partire dalla giornata del 26 luglio. Il Tokyo Game Show 2023 aprirà i battenti il successivo 21 settembre e si protrarrà sino al 24 settembre.