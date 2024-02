Il Tokyo Game Show 2024 prende forma: appuntamento a settembre in forma ibrida

Se purtroppo già sappiamo che l'E3 è stato cancellato per sempre e dunque non lo rivedremo più, un'altra storica kermesse prosegue invece la sua corsa e getta le basi per la sua nuova edizione: stiamo parlando del Tokyo Game Show, pronto a ritornare a settembre.

Il Computer Entertainment Suppliers Association, organizzatore dell'evento, ha infatti confermato ufficialmente che il Tokyo Game Show 2024 si svolgerà dal 26 al 29 settembre al Makuhari Messe di Chiba. "Trailblaze the World with Gaming" è lo slogan della nuova edizione che si presenterà tra l'altro in un formato ibrido attraverso attrazioni e presentazioni in presenza fisica combinate con programmi virtuali volti ad offrire un nuovo modo per seguire la kermesse.

Il Tokyo Game Show 2024 punta inoltre ad essere ancora più grande rispetto al passato, con molti più padiglioni dalle dimensioni più ampie in modo così da evitare sovraffollamento e massimizzare il numero di stand. Non mancheranno ovviamente compagnie e sviluppatori provenienti da tutto il mondo pronti a rivelare nuovi dettagli sui loro giochi in sviluppo, assieme a giornalisti e pubblico pronti a godersi il nuovo, grande evento nipponico.

Maggiori dettagli sulla kermesse verranno rivelati nel corso dei prossimi mesi, in attesa di scoprire quali sorprese attendono critica e pubblico con la nuova edizione del Tokyo Game Show.