Tokyo Game Show Online 2021: date e orari delle conferenze

Si fa sempre più vicina la data d'inizio della fiera orientale più influente in assoluto, il Tokyo Game Show, che anche quest'anno si svolgerà in formato virtuale dal 30 settembre al 3 ottobre 2021. Oltre a compagnia nipponiche del calibro di Square Enix, SEGA ed SNK, parteciperà anche Xbox: ecco a voi il programma con gli eventi più importanti.

La prima giornata del Tokyo Game Show 2021 sarà impreziosita dalla cerimonia d'apertura che avrà luogo alle 03:00 (ora italiana) nella notte tra il 29 e il 30 settembre 2021. Durante la giornata del 30 settembre potremo inoltre assistere alla presentazione di King of Fighters XV (ore 06:00), all'Xbox Live Stream di Microsoft (ore 11:00) e agli showcase di Konami - Yu-Gi-Oh (ore 12:00), Spike Chunsoft (ore 13:00), D3Publisher (ore 14:00) e Capcom (ore 15:00).

Tra gli appuntamenti più attesi del secondo giorno figurano il 505 Games Upcoming Titles Showcase (ore 11:00), lo Square Enix Presents (ore 12:00) e gli eventi di Bandai Namco (ore 13:00), Level-5 (ore 14:00) e SEGA/Atlus (15:00). Il terzo giorno riflettori puntati su Tencent Games (ore 03:00) e il Koei Tecmo Special Program (ore 13:00), mentre gli osservati speciali del quarto e ultimo giorno saranno Arc System Works (ore 06:00), lo show UBIDAY2021 Online × TGS Special Program di Ubisoft (ore 11:00) e MiHoYo con i suoi aggiornamenti su Genshin Impact (ore 14:00). La chiusura del Tokyo Game Show 2021 è prevista alle 17:00 del 3 ottobre.

Tokyo Game Show 2021 Online | Eventi salienti (orari italiani)

30 settembre

Cerimonia d'apertura (ore 03:00)

SNK King of Fighters XV (ore 06:00)

Xbox Live Stream di Microsoft (ore 11:00)

Konami - Yu-Gi-Oh (ore 12:00)

Spike Chunsoft (ore 13:00)

D3Publisher (ore 14:00)

Capcom (ore 15:00)

1° ottobre

505 Games Upcoming Titles Showcase (ore 11:00)

Square Enix Presents (ore 12:00)

Bandai Namco (ore 13:00)

Level-5 (ore 14:00)

SEGA/Atlus (ore 15:00)

2 ottobre



Tencent Games (ore 03:00)

Koei Tecmo Special Program (ore 13:00)

3 ottobre



Arc System Works (ore 06:00)

Ubisoft - UBIDAY2021 Online × TGS Special Program di Ubisoft (ore 11:00)

MiHoYo - Genshin Impact TGS 2021 Program (ore 14:00)

Cerimonia di chiusura (ore 17:00)

Per quanto riguarda lo show di Microsoft, vi consigliamo di abbassare le aspettative poiché la casa di Redmond non ha in programma annunci di rilievo: il suo obiettivo è quello di riunire la community asiatica in occasione di un evento tanto importante. SEGA annuncerà un nuovo RPG per sistemi mobile, mentre Square Enix ci fornirà aggiornamenti su Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Forspoken e Final Fantasy VII The First Soldier.

Potrete seguire tutte le conferenze dal canale YouTube del Tokyo Game Show 2021 Online, oppure dai canali ufficiali delle singole compagnie.